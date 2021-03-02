Жена "Холостяка" Добрынина засветила роскошные ноги в новой фотосессии

Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова позировала в откровенном наряде, демонстрируя стройную фигуру.

Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram. На них девушка стоит в черном белье, прикрывшись длинной кофтой, и красивых босоножках. Свой образ она дополнила объемной укладкой и легким макияжем (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Hot mama", – подписала кадры будущая мама.

Напомним, что Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время съемок романтического шоу "Холостяк-9". Даша Квиткова победила в проекте. 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

В январе 2021 года супруги отдыхали на Мальдивах. Именно там они рассказали, что ожидают появления первенца. Кроме того, они также сделали грандиозную вечеринку в кругу самых близких друзей на которой узнали, что у них родится мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василиса Фролова устроила baby shower и показала женственный образ. Для особенного мероприятия знаменитость выбрала наряд с открытой спиной. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram.