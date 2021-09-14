Звезда реалити-шоу выложил секс-видео: заработал миллион долларов за 12 часов, но теперь может сесть в тюрьму

Звезда американских телевизионных реалити-проектов 31-летний Стивен Беар выложил в сеть видео сексуального характера. На нем он вместе со своей девушкой занимался сексом на камеру, а вокруг пары валялись деньги и наркотики.

Соответствующий ролик он опубликовал на личной странице в Twitter и написал: "Детка, мы должны прятать деньги под кроватью". Ничего не подозревающие пользователи социальной сети были потрясены увиденным в ленте новостей, пишет The Sun.

Спустя несколько дней Стивен вновь опубликовал интимное видео из душа. На нем пара занималась оральным сексом во всех подробностях.

Интересно, что социальная сеть "Twitter" не распознала материалы порнографического характера и стала предлагать видео всем интересующимся реалити-шоу.

Вскоре Стивен отметил, что, несмотря на активное возмущение пользователей, он заработал за 12 часов – один миллион долларов. Он подчеркнул, что не хочет останавливаться на этом.

Отмечается, что шокирующие видео вероятнее всего были сняты в Турции, в стране со строгой политикой в отношении наркотических веществ. Фактически, любой, кто покупает, принимает или хранит наркотики – может быть приговорен к тюрьме на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, Беар нарушил другие два строгих закона Турции : он запечатлел половой акт на видео и опубликовал его в сети. За такие действия в стране грозит лишение свободы на 4 года (за съемки) и 3 года (за размещение в сети).

Ранее OBOZREVATEL писал о самых громких секс-скандалах звезд, которые могут завести роман с детьми, изменять партнерам и публиковать интимные видео ради пиара.