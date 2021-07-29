Замужняя Ксения Собчак раскрыла подробности романа с другим мужчиной: пришло время каминг-аута

Российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак опубликовала серию снимков, на которых позировала с известным актером Игорем Верником. Она заявила, что все слухи об их возможном романе были неправдой.

В своем блоге в Instagram телеведущая также отметила, что вместе они посетили множество стран. А вместо взаимной любви их связала алчность (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте – о том, что у меня был жгучий и страстный роман с Игорем Верником. Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче, чем любовь, связала алчность!" – говорится в посте знаменитости.

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"Сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!)" – добавила также Собчак.

Напомним, журналистка в 2019 году вышла замуж за российского режиссера Константина Богомолова.

У Собчак от брака с актером Максимом Виторганом есть сын Платон (2016). У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

Игорь Верник был женат дважды. У него двое детей – Григорий (1999) и Вероника (2010).

Коротко о знаменитости:

Ксения Собчак – российский политик, актриса кино и телевидения, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак устроила фотосессию на пляже в откровенном купальнике. Звезда также надела черно-белую накидку с тонким поясом и солнцезащитные очки.