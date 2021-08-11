Юрий Никитин – об интиме с участницами своих групп: соблазны возникают

Известный украинский продюсер Юрий Никитин на вопрос о том, были ли у него интимные отношения с участницами музыкальных коллективов, дал честный ответ. Он признался, что в его работе возникало много соблазнов.

Такое откровение Никитин сделал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона". Он также не стал скрывать того факта, что из-за этих самых соблазнов у него много раз возникали неприятные ситуации (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в моей жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают", – сказал Юрий.

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Украинский продюсер также отметил, что сейчас научился бороться с этим. Теперь для него на первом месте только работа.

"Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше", – резюмировал звезда.

Коротко о знаменитости:

Юрий Никитин – украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании mamamusic.

Его компания ранее занималась продюсированием Ирины Билык, группы "Авиатор", "НеАнгелов", Nikita. Сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Никитин объяснил, что группа "НеАнгелы" распалась из-за того, что обеим солисткам пришло время строить сольную карьеру. Он добавил, решение не было спонтанным – впервые об этом они начали говорить еще полгода назад. Кроме того, продюсер сказал, что дальнейшую творческую деятельность артистки продолжат уже без его участия.