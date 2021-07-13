Юлия Тимошенко похвасталась новой прической в Раде. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в парламенте с новой прической. Она уложила волосы легкими локонами и собрала их в хвост сбоку.

Новый вариант укладки депутат решила дополнить ярким аутфитом. Она выбрала костюм молочного оттенка, который состоял из пиджака с золотыми пуговицами и юбки длины миди. Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также политик подчеркнула наряд очками в черной оправе и помадой бледно-розового цвета.

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Ранее Юлия Тимошенко пришла на презентацию рукописной Библии в Софии Киевской в элегантном образе. Она была одета в блузку с прозрачными рукавами и белую юбку-карандаш. Свой лук депутат дополнила кремовыми босоножками на платформе и шпильках.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Также OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как нардеп менялась на протяжении своей карьеры. Еще мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Тимошенко.