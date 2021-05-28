Всплыло новое видео с участницами голой съемки в Дубае: девушки и организатор устроили оргию с наркотиками. 21+

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин развлекается с моделями в ОАЭ. Так, на кадрах девушки курили, употребляли наркотики и демонстрировали вульгарное поведение.

При всем этом модели были полураздеты или вовсе голые. Соответствующее видео разместило издание "Страна" в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сначала в ролике появился сам организатор поездки в Дубай Гречин, перед которым на кресле лежала одна из моделей – без бюстгальтера и с раздвинутыми ногами.

Затем девушки засветились в полицейском форме, сидя в помещении на диване. Перед ними на столе был рассыпан белый порошок, скорее всего, это кокаин.

Напомним, организатор голой фотосессии девушек в ОАЭ, киевлянин Виталий Гречин признался, что у него были интимные отношения с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке. Он также добавил, что это был не групповой секс.

Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

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