Всплыло новое видео с участницами голой съемки в Дубае: девушки и организатор устроили оргию с наркотиками. 21+
В сети опубликовали ролик, на котором видно, как организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин развлекается с моделями в ОАЭ. Так, на кадрах девушки курили, употребляли наркотики и демонстрировали вульгарное поведение.
При всем этом модели были полураздеты или вовсе голые. Соответствующее видео разместило издание "Страна" в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Сначала в ролике появился сам организатор поездки в Дубай Гречин, перед которым на кресле лежала одна из моделей – без бюстгальтера и с раздвинутыми ногами.
Затем девушки засветились в полицейском форме, сидя в помещении на диване. Перед ними на столе был рассыпан белый порошок, скорее всего, это кокаин.
Напомним, организатор голой фотосессии девушек в ОАЭ, киевлянин Виталий Гречин признался, что у него были интимные отношения с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке. Он также добавил, что это был не групповой секс.
Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.
Алексей Концов, которого ранее заподозрили в причастности к фотосесии, вернулся в Россию и прямо в аэропорту признался в любви своей жене Екатерине.