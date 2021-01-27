Волочкова рассталась со своим тайным возлюбленным и рассказала, что ждет мужчину посильнее

Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова объявила о расставании со своим тайным возлюбленным. Знаменитость отметила, что разрыв произошел в день ее рождения, причем инициатором была она сама.

Такими подробностями Анастасия поделилась на личной странице в Instagram. Она намекнула, что разочаровалась в избраннике, поэтому решила начать новый этап своей жизни уже без него.

"Я приняла решение расстаться со своим молодым человеком. Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов, событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного слова плохого о нем не позволю себе сказать. Но так получилось, что сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить... Мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их поступках. Скажу лишь одно: этот огонь перегорел. Поэтому я решила начать новый этап своей жизни", – заявила Волочкова.

Балерина также добавила, что считает себя сильным человеком. Поэтому она хочет видеть возле себя партнера, который будет еще сильнее, "могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее". К тому же, Волочкова рассчитывает, что новый избранник будет поддерживать ее творческую карьеру.

Напомним, первые сообщения об очередном романе Анастасии Волочковой появились осенью прошлого года. Балерина щедро делилась с поклонниками фото с избранником, однако показывала на них только отдельные части тела любимого. Личность партнера знаменитость не раскрывала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова показала свои роскошные петербургские апартаменты – квартиру в 200 квадратных метров, которую ей оставил бывший возлюбленный олигарх Сулейман Керимов.