Вольнова призналась, почему выбирает мужчин намного младше. Видео

Украинская телеведущая и светская львица Светлана Вольнова заявила, что выбирает мужчин гораздо младше себя, потому что они не женаты. А встречаться с тем, у кого есть штамп в паспорте, не в ее правилах.

Такими подробностями звезда поделилась в программе DOROTYE на Youtube (чтобы посмотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). Она также уточнила, что молодые избранники "сами ее находят".

"Вся проблема взрослых мужчин в том, что они женаты. А я не встречаюсь с женатыми мужчинами. Для меня это табу. Я достаточно эгоистична, потому что понимаю, что ни с кем не готова делить своего мужчину. Поэтому у меня молодые поклонники – они более-менее свободны", – объяснила звезда свою точку зрения.

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Кроме того, ведущая также рассказала, что думает об альфонсах:

"Мужчина рядом со мной никогда не будет альфонсом. Вы думаете, что он будет сидеть, а я буду его снабжать деньгами? Никогда в жизни!" – сказала Вольнова.

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Коротко о знаменитости:

Светлана Вольнова – украинская телеведущая, модель, фотограф, продюсер, актриса. Родилась 22 декабря 1969 года в Ленинграде.

Снималась в кино, была телеведущей в программе Виктории Андриевской "Телевизионный центр моды", работала моделью и сейчас довольно часто выходит на подиум презентовать дизайнерские коллекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вольнова рассказала о самоубийстве матери. Светлане было 16 лет, когда случилась трагедия. Тогда из-за стресса отец пережил клиническую смерть. В одно мгновение ведущая поняла, что нужно взрослеть и становиться главой семьи.