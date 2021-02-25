Внучка Ющенко похвасталась длинными ногами в новой фотосессии

Внучка третьего Президента Украины Виктора Ющенко Доменика появилась в красивом наряде.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой предстала в черном коротком платье с роскошным макияжем. В кадре девушка сидит, слегка выставив вперед одну ногу. Свой образ Доменика дополнила босоножками на высоком каблуке, которые подобраны в тон к платью, огромными сережками-кольцами, аккуратным браслетом на руке и красиво уложенными волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Подписчики оценили смелое перевоплощение, поэтому в комментариях оставляют много приятных слов для девушки. Вот некоторые из них:

"Красавица", "Как красиво!", "Принцесса", "Этот цвет волос очень вам идет"

20-летняя Доменика активно ведет блог на своей странице в Instagram. С подписчиками, которых у нее более 14-ти тысяч, звезда делится личными фотографиями, а также рассказывает о самых важных событиях. Внучка бывшего президента Украины Ющенко учится на четвертом курсе на юридическом факультете в КНУ имени Тараса Шевченка.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка Ющенко оправдала свою внешность без пластики детскими фото. Соответствующие снимки она выложила на своей странице в социальных сетях, написав, что к помощи хирургов она не прибегала.