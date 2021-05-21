Виктория Бекхэм продемонстрировала роскошный деловой образ. Фото

Всемирно известная британская певица, дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками фото, на котором она запечатлена в черной кофте с эффектным вырезом на спине и бежевых классических штанах. Свой образ она дополнила оранжевыми туфлями на каблуке.

Соответсвующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Виктория позировала на камеру в стильном деловом образе в своем офисе (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Трудный день в офисе", – написала она.

Поклонники оценили новую публикацию Бекхэм. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.

"Мне нравится твой образ", "Вау", "Невероятная", "Стильная, как и всегда", "Королева", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Виктория Бекхэм – британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен. Мировая известность к ней пришла в середине 1990-х годов, когда девушка попала в группу Spice Girls, которая буквально за год стала популярной. Коллектив просуществовал до 2000 года, после чего Бекхэм начала сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Бекхэм показала подписчикам вещи из своей новой коллекции. Она примеряла черное платье-гольф, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.