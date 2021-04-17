Виктория Бекхэм назвала продукты, с которых начинается каждое ее утро

Всемирно известная британская певица, дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм рассекретила, без каких пищевых привычек не обходится ее утро. Так, она выпивает 2 ложки яблочного уксуса и стакан теплой воды с лимоном.

К выбору продуктов знаменитость относится очень ответственно, ведь она убеждена, что именно правильно подобранный рацион помогает держать себя в форме и выглядеть моложе своих лет. Об этом пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Первое, что я делаю каждое утро – 2 чайные ложки яблочного уксуса выпиваю натощак. Затем добавляю лимонный сок в стакан с теплой водой и тоже выпиваю", – объяснила она подробнее.

На завтрак звезда предпочитает семена чиа, которые замачивает в миндальном молоке. Также она может разнообразить меню хрустящими хлопьями с добавлением измельченного миндаля, какао, семен чиа и кленового сиропа.

Кроме того, Виктория частенько балует себя и свою семью полезным смузи. Для его приготовления звезда использует яблоки, киви, лимон, шпинат, брокколи и кокосовую воду. Все ингредиенты необходимо перемешать в блендере, чтобы получился здоровый и полезный напиток.

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