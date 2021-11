Кекелия снялась полностью голой в новом клипе "Парфум". Видео

Украинская певица, телеведущая Вера Кекелия представила новый чувственный клип. В музыкальном видео на романтическую песню "Парфум" звезда снялась полностью обнаженной.

Ролик появился в четверг, 18 ноября, на YouTube-канале артистки. Главной героиней клипа была сама Кекелия, которая примеряла несколько элегантных образов и даже позировала ню с гитарой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отметим, что этот клип стал третьим в карьере певицы. Первые два (на песни "Похожи" и "Тобі") вышли в 2018 году.

На личной странице в Instagram Кекелия призналась, что на съемках не обошлось без трудностей и курьезов. Эпизод, где певица должна была нырять в ванной с водой, дался знаменитости нелегко.

"Нырять под воду и быть секси – две сложно совместимые вещи", – пошутила Кекелия.

В комментариях поклонники певицы назвали и песню, и клип очень красивыми. "Невероятный голос", – пишут в сети.

Как снимался клип:

Коротко о знаменитости:

Вера Кекелия – 35-летняя украинская певица, телеведущая. Участница юмористического шоу "Женский квартал" (1+1), а также вокального конкурса "Голос країни-7".

17 октября 2017 года вышла замуж за финалиста "Голоса країни-7" Романа Дуду. В 2020 году у Веры и Романа родился сын Иван.

