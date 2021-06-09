Вера Брежнева в белоснежном купальнике и с яркой помадой восхитила сеть. Фото

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в белоснежном купальнике. Артистка в пикантном образе сделала селфи в зеркале.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Так, Брежнева позировала на камеру в откровенном купальнике белого цвета с глубоким декольте, а также она сделала насыщенный макияж с акцентом на красные губы.

"Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон", – подписала снимок певица.

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Пользователям сети очень понравилось новое фото Брежневой, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"На этом фото напомнили мне юную Веру, в начале своей карьеры", "Красотка", "Космос", "Какая вы бесподобная, вы мой мотиватор, я восхищаюсь вами", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Есть дочь Соня, отцом которой является Виталий Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

В ноябре 2006 года вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана и сменила свою фамилию на Киперман. 14 декабря 2009 года у них родилась дочь Сара. В октябре 2012 года пара развелась.

В октябре 2015 года тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимком, на котором показала, как ее мама Тамара выглядит в 69 лет. Кадр артистка опубликовала в честь дня рождения женщины.