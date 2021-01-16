Вера Брежнева поделилась редким фото с подросшими дочерьми

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком. На нем она позировала вместе с подросшими дочерьми – 19-летней Соней и 11-летней Сарой.

Соответствующий черно-белый кадр знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Брежнева также отметила, что это ее первая совместная фотосессия с детьми для журнала. К слову, певица снялась для глянца ELLE Russia.

"Наша первая совместная фотосессия в журнале. С каждым годом все больше наслаждаюсь своими девочками. Так редко мы находимся вместе в одном городе. И я решила запечатлеть этот момент с потрясающей командой", – прокомментировала публикацию Брежнева.

Поклонники пришли в восторг от семейного снимка Брежневой. Они написали множество комплиментов под постом певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками личным снимком, где впервые показала своего покойного отца.