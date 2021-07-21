Вечно молодая: 73-летняя София Ротару удивила фанатов новым фото с сыном

Сын украинской исполнительницы Софии Ротару Руслан опубликовал общее фото с мамой, которое было сделано в аэропорту. Внимательные поклонники отметили, что артистка в свои 73 года выглядит просто потрясающе.

Соответствующая публикация появилась на странице Руслана Евдокименко в Instagram. Мужчина рассекретил, что они с мамой улетают отдыхать, однако название курорта он уточнять все-таки не стал (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Всем прекрасного настроения и удачи!" – лаконично подписал кадр Евдокименко.

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"Тот случай, когда мама выглядит моложе сына!", "Прекрасного отдыха" "С мамочкой! Какое счастье", "Вечно молодая наша София Михайловна", "София Михайловна просто бесподобна!", "Какие вы красивые!", "Маме привет", "Какие красивые! Хорошего Вам отдыха!" – отреагировали пользователи в комментариях под постом.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Герой Украины.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

Ранее OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как София Ротару менялась на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнительницы.