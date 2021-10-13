Вечеринка Карди Би поразила сеть: 140-килограммовая певица Lizzo и другие в нарядах 18+. Фото и видео

Известная хип-хоп исполнительница Карди Би (Cardi B) отметила своё 29-летие громкой вечеринкой в Лос-Анджелесе, на которую пришли много звездных гостей. Именинница была одета в откровенный наряд, состоящий из "рваных" колготок и бикини.

Среди гостей громкой вечеринки, на которой звезды тверкали всю ночь напролет, были певица Лиззо (Lizzo), модель Винни Харлоу (Winnie Harlow), рэперы Снуп Догг (Snoop Dogg) и Фьючер (Future), актриса Тараджи Хэнсон (Taraji Henson) и другие. О том, как выглядели знаменитости, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Виновница вечеринки Карди Би (Cardi B) была одета в бикини и "рваные" колготки. Весь образ рэперши был в черно-золотой цветовой гамме.

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Также на вечеринке была замечена 33-летняя рэперша Лиззо (Lizzo). Она сверкала в прозрачном платье фиолетового оттенка, которое надела на голое тело.

Еще один из откровенных нарядов был на модели Винни Харлоу (Winnie Harlow). Она для выхода на праздник также выбрала бикини, поверх которого надела сетку и красную кофту.

Кульминацией вечера стал танец 18+ от Карди Би (Cardi B) и ее супруга, рэпера Оффсета (Offset), который подарил любимой жене на день рождение дом в Доминиканской Республике.

Коротко о знаменитости:

Карди Би (Cardi B) – американская хип-хоп исполнительница, рэперша, актриса и телезвезда. Родилась в 1992 году в Нью-Йорке. С 2015 по 2017 год была участницей реалити-шоу "Love & Hip Hop: New York". Знаменитость трижды возглавляла чарт Billboard Hot 100. Обладает статуэтками премии Billboard Music Awards. С 2017 года замужем за рэпером Оффсетом (Offset). Супруги воспитывают двоих детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал выступление Карди Би на музыкальной премии "Грэмми", которая состоялась 14 марта. Он считает, что в ее выступлении было много эротических и откровенных движений.