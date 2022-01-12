Вдова Хью Хефнера покаялась за голые фото и показала себя настоящую

Вдова основателя Playboy Хью Хефнера и одна из его пышногрудых кроликов Кристал Хефнер призналась, что наконец-то чувствует себя счастливой, поскольку больше не публикует свое обнаженное тело. Модель заявила, что многие восхищались ее голыми фото, в то время как она от них неосознанно страдала.

Откровенным признанием 35-летняя звезда поделилась на личной странице в Instagram. Несмотря на теплые отношения с покойным супругом, она рассказала, что была рада избавиться от кроличьих ушей.

Кристал начала встречаться с Хефнером в 2009-м, когда ей было всего 23 года, а ее боссу и избраннику – 83. В 2012-м они узаконили свои отношения и были вместе до самой смерти знаменитого издателя. В это время, по словам сексуальной красавицы, супруг относился к ней довольно трепетно и тепло. Однако, ей все равно приходилось фотографироваться голой для популярного мужского таблоида.

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Кристал вспомнила, что своими откровенными снимками смогла завоевать признание аудитории в соцсетях, однако чувствовала она себя от этого не наилучшим образом.

"Раньше я жила для других людей, чтобы сделать других счастливыми, при этом внутри я страдала. Короче говоря, секс продается. Я не знаю, чувствовала ли я себя уверенной в том, что снималась полуобнаженной, демонстрировала декольте и так далее. Пожалуй, я просто знала, что от меня этого ожидают", – прокомментировала модель.

Сейчас, по словам Кристал, ее восприятие мира и себя самой кардинально изменилось. Она раскаялась за чрезмерно откровенные фотосессии и полуобнаженные образы, заявив, что скромность – одно из лучших качеств современной женщины.

"Теперь я могу уверенно и на 100% с гордостью сказать, что скромность – это то, что придает мне силы сегодня. Я чувствую себя намного лучше морально, поэтому эта черта останется со мной навсегда", – отметила экс-жена Хефнера.

Кристал также призналась, что "удалила все фальшивое со своего тела". Очевидно, речь идет об имплантах в груди.

Модель не публикует в соцсетях фото без одежды. Как написала знаменитость, когда она начала это делать, то боялась потерять всех поклонников и подписчиков. Однако ее аудитория со временем только увеличивалась, сформировавшись в целую "армию сторонников".

Сейчас "скромная модель" часто демонстрирует в профиле совместные снимки с новым молодым человеком – актером и писателем Райаном Малати.

Коротко о знаменитости:

Кристал Хефнер – 35-летня американская фотомодель и певица. Родом из Аризоны (США). В 2008 году начала карьеру фотомодели, снималась для множества журналов, в том числе для Playboy. Через два года начала карьеру певицы и подписала контракт с лейблом Organica Music Group. Была в браке с Хью Хефнером с 2012-го по 2017 год.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем сейчас занимается и как живет Кристал. По ее соцсетям можно заметить, что она много путешествует и даже открыла свой магазин одежды.