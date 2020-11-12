Варнава полностью оголилась на камеру и вызвала восторг в сети

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала роскошное тело.

Соответствующий снимок 35-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в белом парике полностью обнаженной, прикрыв интимные части тела руками.

"Нужно быть смешным для всех", – прокомментировала публикацию артистка.

Поклонники пришли в восторг от пикантного фото Варнавы. Они отметили, что она выглядит на нем очень сексуально.

"Катя, очень смело", "Богиня", "Эстетично и очень красиво", "Очень сексуально", "Огонь", "Просто секс", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава призналась, что однажды заснула во время секса с экс-бойфрендом Дмитрием Хрусталевым.