Валерий Меладзе заговорил на украинском языке на сцене Atlas Weekend 2021. Видео

Известный российский певец Валерий Меладзе выступил на сцене грандиозного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021, который с 5 по 11 июля проходит в Киеве на ВДНХ. Артист исполнил лучшие песни из своего репертуара: "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" и другие. В конце выступления музыкант поблагодарил публику за теплый прием и весьма неожиданно перешел на украинский язык.

Об этом сообщает корреспондентка OBOZREVATEL София Ковнир, работающая на фестивале. Фрагмент выступления Валерия Меладзе удалось снять на видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Щиро дякую! Спасибо огромное! Спасибо от всей души. Это просто какая-то фантастика, столько прекрасных, красивых зрителей. Желаем крепчайшего здоровья вам и вашим близким. Желаем удачи, мира, любви и всего самого-самого хорошего и доброго, друзья. Светлого будущего. Чтобы мы с вами еще не раз встретились. Спасибо", – сказал певец со сцены.

Видео дня

К слову, Меладзе стал одним из хедлайнеров Atlas Weekend в этом году. В четверг, 8 июля, он выступил перед музыкантом Wellboy и легендарной Веркой Сердючкой (Андрей Данилко), которая споет в финале четвертого фестивального дня.

Коротко о знаменитости:

Валерий Меладзе – популярный российский певец, заслуженный артист РФ (2006). Многократный лауреат и обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", RU.TV. Его хиты в свое время гремели на всех возможных площадках: "Я не могу без тебя", "Как ты красива сегодня", "Девушки из высшего общества", "Красиво", "Океан и три реки", "Осколки лета".

Напомним, что Оля Полякова после перепалки с Меладзе решила спросить у исполнителя об оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе. Также знаменитость иронично назвала певца "благородным мужчиной, которого шокирует вид женщины в купальнике". Артистка вспомнила конфликт с Константином Меладзе и Ани Лорак, а также поинтересовалась, почему продюсер может работать в Украине, а певица – нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полякова рассказала о домогательствах со стороны Меладзе и записала видео в поддержку Ани Лорак. Она заявила, что верит ей, а других представителей шоу-бизнеса призывает не молчать о таких ситуациях.