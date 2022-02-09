В стиле Playboy. Плакидюк устроила сексуальную фотосессию в честь своего 33-летия

Известный украинский фешн-фотограф, эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк в среду, 9 февраля, отмечает свое 33-летие. В честь праздника знаменитость устроила фотосессию в образе кролика Playboy.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram. "С днем рождения меня! И на правах именинницы желаю каждому быть самым счастливым зайчиком со своим сладким тортиком", – написала Плакидюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных снимках показано, что Соня Плакидюк позирует в черном корсете-боди, манжетах, галстуке-бабочке и колготках в сеточку. На ноги она обула туфли в горошек на тонком каблуке. Дополнением к образу стали накладные ушки кролика и пушистый хвост.

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Свои волосы фотограф собрала в пучок назад и оставила несколько прядей по бокам. Аутфит Плакидюк завершила эффектным макияжем с акцентом на глаза.

В руках знаменитость держала праздничный тортик с надписью на английском языке "С днем рождения".

Поклонники засыпали звезду комплиментами и поздравлениями.

"С днем рождения, красота", "Прекрасная, невероятная девушка", "С днем рождения сладкая", "Богическая женщина", "С днем рождения, счастья и любви", "Сияй, люби и радуйся", "С днем рождения, куколка", "Теперь у меня появился любимый зайчик", "С твоим днем детка", "Мисс талант", "Прям секси зая", "Ты невероятная! Будь счастлива", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Соня Плакидюк – обладательница первого места в конкурсе фешн-фотографии от National British Fashion Museum 2010, номинант на Most Influent Talent House Photographer в 2011 году. Сотрудничала с такими известными брендами как: Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, PINK, XXL, Playboy, Mercedes-Benz, SOVA Jewelry, Martini, L’Oreal, и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Соня Плакидюк задумалась о блефаропластике и подтяжках, сказав, что хорошо относится к пластическим операциям. По ее словам, она "собирает список врачей, к которым обратиться".