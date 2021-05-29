В сети вспомнили образы героев "Друзей" в самом начале сериала. Фото

В сети показали, в каких нарядах появились главные герои легендарной американской комедии "Друзья" в первом сезоне, который вышел на экране еще в сентябре 1994 года. Так, на съемочной площадке актеры носили яркую одежду, которая была в моде в то время.

Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram 90sanxiety, посвященной 90-м годам и событиям, которые происходили в то время (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон) позировала в спортивной большой кофте и клетчатых шортах. Завершали образ собранные в хвост волосы, а также легкий макияж.

Видео дня

Моника Геллер (Кортни Кокс) была в обтягивающей мини-юбке и топе из велюровой ткани. Также у нее была объемная прическа.

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан) в 1994-м носил широкие джинсы, свитер в полоску, а также у него была длинная челка.

Фиби Буфе (Лиза Кудроу) была запечатлена на съемках первого сезона в длинной юбке, шерстяном свитере и с объемным хвостом.

Чендлер Бинг (Мэттью Перри) появился в брюках, сером пиджаке и коричневом джемпере.

Рос Геллер (Дэвид Швиммер) был в светлых джинсах, розовой рубашке и в грубых коричневых ботинках.

Напомним, сериал "Друзья" выходил на телевидении с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и лучшим среди комедийных фильмов за всю историю кинематографа. Стриминговая платформа HBO возродила легендарную ленту с теми же актерами и декорациями, которые были в сериале много лет назад.

Также OBOZREVATEL решил вспомнить, какими были известные актеры в первой серии сериала и как они изменились сейчас.