В сети возникли споры из-за откровенного фото дочери Обамы

В социальной сети Twitter появился снимок, на котором изображена дочь экс-президента США Барака Обамы 19-летняя Саша (настоящее имя Наташа). Но некоторые пользователи утверждают, что на фото вовсе не она.

Так, девушка позирует в коротком топе, бикини и саронге. Также на ее теле виднеется татуировка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, многие поклонники подозревают, что на снимке изображен двойник Обамы.

Но некоторые фанаты указывают на то, что на фото именно дочь экс-президента, так как на ней висит ожерелье, в котором она ранее появлялась на публике.

"Это 100% она. Татуировки не лгут"

"Если это она, а я не уверен, что это так, то это старая фотография, потому что обе дочери сейчас дома с Бараком и Мишель, поскольку колледжи закрыты, а уроки проходят онлайн"

"Она выглядит чересчур дешево. Это не Саша"

"То, что она делает – не унизительно. Она просто одевается, как хочет, и веселится"

"Она молода, свободна и никому не причиняет вреда. Перестаньте вести себя так, будто это делает президент"

Напомним, с 1992 года Барак Обама состоит в браке с Мишель Робинсон Обамой, практикующим юристом. У них две дочери – Малия Энн (1998) и Наташа, более известная как Саша (2001).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть шокировало настоящее имя дочери Барака Обамы.