В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото

Мировые знаменитости знают сильные и слабые стороны своей фигуры, поэтому они с легкостью подбирают себе наряды, которые способны приблизить тело к идеалу. Фото в вечерних платьях и купальниках наглядно продемонстрируют, что делают звезды, чтобы казаться стройнее.

Так, у Пенелопы Крус тип фигуры "прямоугольник", потому ее главная задача – подчеркнуть талию. Для этого она использует корректирующее белье и подходящие ей фасоны одежды. Об этом пишет издание Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ким Кардашьян сама не единожды признавалась, что часто корректирует фигуру с помощью утягивающего белья.

Модель и фотоблогер Анастасия Квитко в стремлении к идеалу использует разные приемы: правильное белье, облегающие наряды, удачный ракурс, а иногда прибегает и к фотошопу.

А вот знаменитая голливудская блондинка Марго Робби не боится показывать себя без фотошопа и в жизни выглядит как самая обычная девушка.

Белла Хадид может похвастаться фигурой как в вечернем платье, так и в открытом купальнике. Но все же у нее есть один секрет: звезда использует тональные и бронзирующие средства для тела, а также хайлайтер.

Исполнительница Дуа Липа знает, когда нужно выбрать правильный ракурс и втянуть животик, а когда можно просто расслабиться и наслаждаться отдыхом.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал подборку фото звезд, которые случайно обнажились на публике. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей. Однако иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер.