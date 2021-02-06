В сети появилось архивное видео со свадьбы Гребенщикова с участием Виктора Цоя

Эксклюзивное видео со дня свадьбы советского и российского исполнителя, поэта и композитора Бориса Гребенщикова и Людмилы Шурыгиной выложили в сеть.

В шестиминутном сюжете можно увидеть Виктора и Марьяну Цой, музыкантов "Аквариума", а также других популярных представителей рок-музыки тех времен. Опубликовали ролик на Youtube-канале "Виктор Цой. Как это было на самом деле".

В описании к нему говорится, что снималось видео еще в 1987 году режиссером Алексеем Учителем. Это было что-то вроде рабочего материала к документальной киноленте "Рок".

В ролике запечатлен момент бракосочетания влюбленных, а также ленинградские улицы. Уникальный материал появился на просторах интернета впервые.

Борис Гребенщиков – музыкант, певец, автор песен и один из родоначальников рок-музыки на русском языке. Группу "Аквариум" он создал летом 1972 года, до середины восьмидесятых годов она жила полуподпольной жизнью. Первый полноценный альбом коллектива вышел в 1981 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как сложились судьбы любимых женщин Виктора Цоя. Когда легендарного музыканта хоронили, за его гробом шли три женщины – мать, жена и та, которую он любил последние годы жизни.