В сети появилось архивное фото принцессы Дианы в купальнике на яхте

Сооснователь итальянского бренда Valentino, бизнесмен и дизайнер Джанкарло Джамметти, опубликовал в сети архивное фото принцессы Дианы на роскошной яхте.

Соответствующим снимком он поделился на личной странице в Instagram, передает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, на кадре, датированном сентябрем 1990 года, принцесса Уэльская запечатлена на борту принадлежащей модному дому лодке T.M.Blue One в компании Джамметти и болгарского князя, финансиста Кирилла Преславского.

Принцесса Диана позировала на яхте в купальнике с ярким орнаментом и фиолетовой рубашке. Свой образ она дополнила крупными солнечными очками и серьгами-кольцами.

Кроме того, в той же серии Джанкарло Джамметти опубликовал еще одно фото, на котором мать нынешних британских принцев приветствует дизайнера на официальной встрече. Дата съемки не уточняется.

"Два момента, на которых запечатлена наша с ней дружба", – подписал серию снимков автор.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четвертом сезоне сериала "Корона" костюмеры в точности воссоздали культовые образы принцессы Дианы.