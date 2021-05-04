В сети показали загородный особняк Лободы за 12 млн грн: опубликованы фото и видео

В сети показали роскошный особняк украинской певицы Светланы Лободы, который расположен под Киевом. Недвижимость площадью 430 квадратных метров обошлась артистке в 10-12 миллионов гривен.

Журналисты программы "Викриття" выяснили, что загородный коттедж исполнительница оформила на свою маму, поскольку сама она живет на две страны – Украину и Россию. Так, дом сделан в итальянском стиле, а также разделен на два крыла (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В интерьере преобладают светлые оттенки с дополнением золотого цвета. Гостиную украшает большая люстра и портрет знаменитости, который разместился на одной из стен.

На втором этаже оборудована гардеробная, где хранятся старые сценические костюмы звезды.

Кроме того, во дворе есть бассейн, просторная беседка и застекленная терраса.

Огромная территория находится под круглосуточным наблюдением, а также на подъездной дороге к поселку установлен шлагбаум, пользоваться которым могут только жители населенного пункта.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Могилевская переехала в дом на берегу Днепра. Недвижимость хоть и не впечатляющих размеров, зато весьма экологичная, поскольку сделана из дерева.