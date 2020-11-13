В сети показали конфуз с 'холостячкой' Мишиной во время 'изнасилования'. Видео

Украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала сцену с "изнасилованием", во время которого произошел конфуз.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram в stories (его можно посмотреть ниже).

Так, Мишина представила кадр со съемок сериала "Клятва врача". На нем видно, как героиню Ксении пытаются изнасиловать, но этот момент внезапно прерывает ворвавшийся в кабинет мужчина.

После этого "насильник" вместе с "жертвой" переворачивают стол и падают на пол. А за кадром слышен смех коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Мишина рассказала о фаворитах на проекте. Она также призналась, что от одного из участников реалити почувствовала пресловутые "бабочки в животе".