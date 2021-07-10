В сети показали, как Надежда Мейхер выглядела 20 лет назад в купальнике. Редкий кадр

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Надежда Мейхер: как выглядела 20 лет назад

В сети показали, как украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер выглядела в 2000-х годах. Поклонники отметили, что "она была прекрасной всегда".

Соответствующий кадр опубликовали на странице "Зірковий шлях" в Instagram. На архивном фото знаменитость была запечатлена в купальнике, с распущенными волосами и с массивным украшением на шее. На лице у артистки сияла ослепляющая улыбка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На недавно сделанном снимке Мейхер появилась с короткой стрижкой, в атласном наряде красного цвета, которое подчеркнуло декольте. Завершали образ кольца на руках и объемное ожерелье на шее. Взгляд исполнительницы был направлен вниз.

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Певица Надежда Мейхер.

"Самая любимая из "ВИА Гры", "Она всегда прекрасна", "Она очень женственная!", "Да, роскошная женщина! Мне кажется, что и человек она хороший, с доброй душой", "Шикарная женщина", "Мне сейчас она больше нравится, хотя она всегда очень красивая", "Самая красивая и добрая из всех солисток "ВИА Гры", "Обожаю ее", "И тогда была красивая, и сейчас".

Надежда Мейхер на съемке.
Мейхер в сексуальном боди похвасталась длинными ногами на пуантах. Фото
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер

Коротко о знаменитости:

  • Надежда Мейхер – украинская певица, актриса театра и кино, телеведущая, продюсер. Бывшая солистка женской поп-группы "ВИА Гра". Полуфиналистка шоу "Танці з зірками" в 2020 году.

  • Карьеру певицы исполнительница начала со знакомства с Валерием Меладзе. Она узнала, что артист ищет участниц для создания нового женского коллектива "ВИА Гра", и решила отправить свои фото, которые нужны были для приглашения на кастинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Мейхер появилась в образе монахини. Как оказалось, такой наряд был необходим для съемок в новом проекте. Она позировала в черно-белой одежде, но с выразительным макияжем. На губах у нее была нежно-розовая помада, а скулы выделены хайлайтером.

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