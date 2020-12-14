В сети показали фото Тины Кароль без макияжа: поклонники не узнали певицу

В сети показали снимок, на котором украинская певица Тина Кароль появилась без макияжа. Многие фанаты не узнали ее в таком образе и засыпали комментариями.

Кадр был сделан во время подготовки общего номера с Юлией Саниной и Димой Жуком на "Танцях з зірками". Соответствующее фото опубликовано на фан-странице Кароль в Instagram.

Так, во время тренировки участники шоу вместе с певицей сфотографировались в зеркале. На снимке артистка позировала в черном обтягивающем костюме, волосы собрала в пучок, а на ее лице не было макияжа.

В комментариях поклонники активно начали писать, что в таком виде Кароль совсем не узнать, а некоторые из них усомнились, что на фото изображена именно певица.

"Тина не похожа на себя"

"Я уже 100 раз смотрела фото. Это же не Тина... Или ее так штукатурят в реальной жизни, она неузнаваема"

"Это разве Тина?"

"Кароль наконец-то нормально выглядит"

Напомним, Тина Кароль имеет большое количество наград и премий. Также она в 2006 году представляла Украину на Евровидении. Кроме того, артистка уже несколько лет является тренером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти".

Ранее Кароль впервые станцевала на паркете шоу "Танці з зірками" и вызвала фурор в сети.

Певица поделилась с поклонниками снимками, на которых позировала в обтягивающем черном платье с открытой спиной.

Появилась подборка самых соблазнительных фотосессий артистки за 2020 год.

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