В сети показали авто "Слуги народа" Аллахвердиевой и оценили стоимость ее образов. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева появляется в стенах Верховной Рады в дорогостоящих брендовых нарядах, дополняя их статусными аксессуарами. Так, к примеру наручные швейцарские часы не сильно уступают в цене ее машине – она ездит на Lexus за 500 000 гривен, тогда как часы были куплены ею за 275 тысяч гривен.

Один из последних весенних луков Аллахвердиевой можно оценить примерно в 150 тысяч гривен – брендовый тренч, сумка и туфли. И это несмотря на то, что официальная зарплата политика в прошлом году составляла 39 тысяч гривен. Подробнее об этом сообщается в программе "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Модный эксперт Елена Тихая назвала Аллахвердиеву "королевой драмы" по той причине, что она выбирает контрастные сочетания цветов, кружева и оригинальных фасонов в своих образах.

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