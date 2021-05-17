В сети показали авто "Слуги народа" Аллахвердиевой и оценили стоимость ее образов. Видео
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева появляется в стенах Верховной Рады в дорогостоящих брендовых нарядах, дополняя их статусными аксессуарами. Так, к примеру наручные швейцарские часы не сильно уступают в цене ее машине – она ездит на Lexus за 500 000 гривен, тогда как часы были куплены ею за 275 тысяч гривен.
Один из последних весенних луков Аллахвердиевой можно оценить примерно в 150 тысяч гривен – брендовый тренч, сумка и туфли. И это несмотря на то, что официальная зарплата политика в прошлом году составляла 39 тысяч гривен. Подробнее об этом сообщается в программе "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
Модный эксперт Елена Тихая назвала Аллахвердиеву "королевой драмы" по той причине, что она выбирает контрастные сочетания цветов, кружева и оригинальных фасонов в своих образах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный депутат Верховной рады Украины IX созыва Лариса Билозир появилась на публике в рубашке от Dior, стоимость которой составляет 1738 долларов (около 50 тысяч гривен).
Также народный депутат от "Слуги народа" Ирина Борзова пришла в Верховную Раду в наряде от итальянского бренда Dolce&Gabbana, стоимость которого со скидкой составляет 595 евро (более 20 тысяч гривен).