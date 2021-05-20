В сети показали архивное фото экс-супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса на отдыхе

В сети опубликовали архивное фото известной американской актрисы Деми Мур, которая позировала в объятиях своего бывшего супруга актера Брюса Уиллиса. Кадр был сделан в 1991 году, когда влюбленные еще состояли в официальном браке.

Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram 90sanxiety, посвященной 90-м годам и событиям, которые происходили в то время (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, знаменитости были запечатлены во время отдыха на пляже. Деми Мур сидела на коленях у своего экс-возлюбленного, крепко обнимая его за шею. Она была в купальнике с ярким принтом и с короткой прической.

Брюс Уиллис появился в ярко-красной бандане, синем свитере, шортах и солнцезащитных очках. Он обнял свою спутницу и при этом закрыл глаза.

Напомним, что актриса была замужем за актером Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 года. В их браке появилось трое дочерей: Румер Гленн Уиллис (1988), Скаут ЛаРу Уиллис (1991) и Таллула Белль Уиллис (1994).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Мур показала эмоции после новости о помолвке дочери. Знаменитость опубликовала на странице в Instagram кадры, на которых видно обручальное кольцо дочери, а также радостные лица родственников.