В сети опубликовали архивные фото Меган Маркл в роли подружки невесты

В сети опубликовали архивный снимок герцогини Сассекской Меган Маркл, сделанный в 2016 году, когда она была подружкой невесты на свадьбе своей близкой подруги. На мероприятии супруга принца Гарри появилась в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Розовый атласный наряд с открытой спиной также был декорирован объемным бантом, который сразу бросался в глаза. Герцогиня на архивном фото позировала с распущенными темными локонами, а в руке у нее был букет из розовых и белых цветов. Об этом пишет издание Hello Magazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В тот день замуж выходила Линдси Джилл Рот, с которой Меган познакомилась в студенческие годы. Церемония бракосочетания проходила в бальном зале отеля St Regis в Нью-Йорке, где Линдси сказала "Да" своему избраннику Гэвину Джордану.

"Если вам когда-нибудь предоставиться возможность познакомиться с Мэг – а я надеюсь, что многие из вас это сделают, – вы увидите альтруистичного, великодушного человека, которого мне так повезло встретить на своем пути", – поделилась в личном блоге в Instagram близкая подруга Маркл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали снимок, на котором показали, как супруга принца Гарри Меган Маркл выглядела в детстве. Многие пользователи сети считают, что сын герцогов Арчи очень похож на свою маму.