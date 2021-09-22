В прямом эфире: фешн-гуру британского ТВ засветила голую грудь. Видео конфуза 18+

Популярная британская ведущая модных рубрик на ТВ Тринни Вудал засветила свою голую грудь в прямом эфире. Женщина не заметила, что ее бюстгальтер расстегнулся во время переодевания.

Фэшн-гуру не заметила конфуза и выложила запись эфира на свою страницу в Instagram, где внимательные зрители и написали ей о случившемся. Звезде пришлось удалить видео, чтобы не получить "бан" на свой блог, пишет Mirror. Но пикантные кадры успели разлететься по сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущая просто разговаривала с подписчиками, примеряя различные образы. Во время очередного переодевания ее бюстгальтер внезапно расстегнулся, поэтому когда она снимала кофту, то стащила ее вместе с нижним бельем.

Видео дня

57-летняя знаменитость, вероятно, не заметила этого, поэтому спокойно сохранила эфир на странице, чтобы и другие ее фолловеры смогли посмотреть. Интересно, что на многих своих видео в блоге Тринни позирует в нижнем белье и не стесняется переодеваться прямо перед миллионной аудиторией.

Коротко о знаменитости:

Сара-Джейн Дункансон "Тринни" Вудалл – английская телезвезда, основатель TRINNY LONDON, fashion и makeover эксперт, телеведущая и автор;

У нее есть собственный бизнес по предоставлению модных советов в сети и даже книга;

Тринни была приглашенным экспертом на шоу Опры Уинфри.

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