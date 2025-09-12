В 'голом' платье и стрингах: главная 'барби' Голливуда Марго Робби вышла на красную дорожку в пикантном образе. Фото

Австралийская актриса и звезда популярного феминистического фильма "Барби" Марго Робби поразила поклонников своим смелым образом на премьере новой кинокартины "Большое смелое красивое путешествие". 35-летняя звезда вышла на публику в почти полностью прозрачном платье, через которое просвечивалось ее нижнее белье.

Как отмечает Marie Claire, аутфит селебрити не только привлек к ней внимание всех присутствующих на мероприятии, но и имел довольно символическое значение. Артистка выбрала лук из коллекции Armani Privé Spring 2025 Couture, которая стала одной из последних, что создал легендарный итальянский дизайнер Джорджо Армани перед уходом в мир иной 4 сентября.

Для появления на красной дорожке Марго Робби воссоединилась со стилистом Эндрю Мукамалом, с которым работала во время пресс-тура фильма "Барби". Актриса предстала перед публикой в "голом" платье с глубоким V-образным вырезом. Ее наряд изготовлен из прозрачной ткани, которая задекорирована большим количеством пайеток, бисера и стразов.

Большинство узоров на платье звезды созданы в стиле бохо. Лук украшен орнаментом пейсли, изображением цветов и геометрическими вставками. Спина Марго Робби была почти полностью открытой, за исключением пяти элегантных ремешков из мерцающих камней.

Из-под юбки селебрити четко виднелись серебряные стринги, которые гармонично сочетались с оттенком узоров. Лук актриса дополнила босоножками на каблуке, элегантными серьгами и несколькими кольцами.

Волосы Марго Робби собрала в высокий гладкий пучок. Знаменитость сделала нежный макияж, где преобладали нюдовые оттенки.

