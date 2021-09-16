Ушки, латекс и танцы на судейском столе: Оля Полякова снялась в горячем видео

Украинская певица Оля Полякова "проспойлерила" образ, в котором она появится в качестве звездного детектива во втором сезоне шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Надев ушки и латексный комбинезон, суперблондинка демонстрировала горячие танцы на судейском столе, напоминая девушку из журнала "Playboy". Видео с сексуальным образом знаменитости накануне выхода шоу "Маска" разместили на его странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Под постом отметили, чтобы подписчики обратили внимание на жаркие танцы Оли, а также спросили, нравиться ли им ее костюм.

Видео дня

Для образа Оли Поляковой стилисты подобрали розовый латексный комбинезон с открытым декольте и вельветовые туфли пудрового оттенка. Игривости звездному луку придали ободок с ушками, а также прическа в стиле baby doll.

Мини-перфоманс на судейском столе дополнил стакан для воды, усыпанный розовыми стразами, с помощью которого певица делала вид, что сексуально пьет.

После публикации откровенных танцев Поляковой Instagram-подписчики шоу "Маска" разделились на два лагеря.

Одни пользователи буквально "забросали" комментарии эмоджи с огнем и влюбленными глазами, дополнив их репликами: "Какая же она крутая!", "Шикарная Зайка", "Клас 10 з 10", "Ну красотка, что тут скажешь", "Оля Полякова в своем репертуаре. Зайчиха!".

Другие же остались в недоумении от образа певицы, назвав его слишком вызывающим: "А еще на MARUV говорили, что пошло, вот где пошло!", "Шоу смотрят и дети, и вот это будет в эфире...", "Срамота".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оля Полякова рассказала о сексе с мужем после 17 лет в браке. По ее словам, ей лень дважды в неделю заниматься любовью с супругом.