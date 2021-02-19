Мошенники атаковали украинских звезд: какие схемы провернули с Мишиной и Осадчей

Украинские артисты имеют большую популярность, узнаваемость и дорогие рекламные контракты в соцсетях. Звезды неоднократно становились жертвами мошенников, которые использовали их имя и обманывали подписчиков.

Возмущенные фанаты пишут сотни личных сообщений, но звезды не имеют никакого отношения к розыгрышам. OBOZREVATEL собрал истории украинских знаменитостей, которых использовали аферисты.

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала сториз с возмущениями на своей странице в Instagram. Звезда сообщила, что ее имя используют мошенники для ложных "розыгрышей". Аферисты предлагают перейти по ссылке подписчикам Осадчей, и якобы получить приз.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова призналась, что ее подписчиков обманывают. На странице Instagram у певицы сейчас полмиллиона фолловеров. Мошенники писали якобы "победителям" конкурса и обещали денежное вознаграждение. Артистка обратилась к фанатам: "Если вы получили сообщение от моего имени – не переходите по ссылке, а блокируйте эту страницу!"

Злата Огневич

Недавно Злата Огневич рассказала, что стала жертвой мошенников еще год назад. От имени звезды неизвестные продали рекламный контракт за 5000 долларов. "Это колоссальный удар по моей репутации и по репутации моей команды. Я обещаю найти эту сволочь и заставлю ответить за свой поступок", – сказала певица в обращении к подписчикам.

Ксения Мишина

Известная актриса Ксения Мишина предупредила подписчиков, что в соцсетях проводят много розыгрышей от ее имени. Звезда попросила фанатов в Instagram не реагировать на подобные сообщения.

Леся Никитюк

Украинская ведущая Леся Никитюк имеет более 3 миллионов подписчиков в Instagram. Блогер рассказала в "сториз", что ее популярностью воспользовались мошенники. Фан-страница с фотографиями звезды предлагала пользователям рекламу за 300 гривен, пообещав публикацию на официальной странице Леси.

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