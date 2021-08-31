Украинская Ким Кардашьян сделала пикантное фото в вагоне: "Укрзалізниця" в шоке

Блогер и модель Алена Омович, которую в сети прозвали украинской Ким Кардашьян, сделала пикантное фото в вагоне "Укрзалізниці". Она позировала с обнаженными ягодицами.

Соответствующая публикация появилась на странице девушки в Instagram. Алена сфотографировала себя в зеркале с "правильного" ракурса. Она также показала язык (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Укрзалізниця" в шоке, хотя мои фото не самое жесткое, что они видят на своей работе! Любите путешествовать на поезде? P.S. Я та самая попутчица, которая по закону подлости, тебе никогда не попадется", – написала она под фото.

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"По закону подлости мне вообще попутчицы не попадались!", "Самооценка, конечно, топ", "Отказался от поездов. Теперь думаю, что зря...", "С ягодицами какие-то проблемы…", "Попутчица мечты!", "А если попадетесь?", – прокомментировали публикацию удивленные пользователи.

Отметим, что за жизнью Алены в Instagram следят 1,6 миллиона поклонников. Девушка не стесняется показывать свои формы на полуобнаженных фото, а также часто позирует в ультракоротких платьях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская Ким Кардашьян засветила ягодицы. В мае девушка решилась на пластическую операцию по увеличению ягодиц. И теперь активно демонстрирует "обновленные" формы в личном блоге.