Украинская дизайнер показала роскошную фигуру в купальнике. Видео

Украинская дизайнер Катя Сильченко поделилась с поклонниками пикантным видео, на котором продемонстрировала роскошную фигуру в откровенном купальнике.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На записи она танцевала перед зеркалом в примерочной (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сестра, сестра. Я хочу танцы до утра", – написала Сильченко, отметив в публикации свою подругу, певицу Веру Брежневу.

Поклонники пришли в восторг от пикантного видео звезды и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Вера Брежнева, которая в настоящее время проживает в России, делилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала в черном боди с разрезом в зоне живота, продемонстрировав стройную фигуру.