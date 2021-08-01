Украинская блогерша Стужук пожаловалась на 'порноактрисскую грудь'. Видео

Популярная украинская блогерша София Стужук, которая еще весной сделала пластическую операцию на груди, пожаловалась на результат. Девушка заявила, что недовольна имплантами и в ближайшем будущем хочет уменьшить грудь 4-го размера.

По словам Стужук, ее грудь сейчас выглядит ненатурально. Она считает сейчас их очень большими, а сами импланты слишком высоко посажены, призналась в Instagram-stories блогерша (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очень хочу переделать эти порноактрисские сиськи (они ужасно ненатуральные и мне не нравятся и я ужасно недовольна результатом). И с боку они прям огромные мячики. Не так, чтоб я за натуральность, но хотелось бы, чтобы они выглядели естественнее. Чувствую себя резиновой куклой", – поделилась с подписчиками София.

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Как выглядит сейчас София Стужук:

Как выглядела до операции София Стужук:

Коротко о блогерше:

София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами.

Звезда воспитывает троих детей. Была в браке с блогером Дмитрием Стужуком, который умер от осложнений коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее София Стужук рассказала, что ела плаценту. Свой поступок она объяснила тем, что в ней очень много полезных веществ. По словам девушки, есть специальное исследование, которое это подтверждает.