Украинская блогерша Стужук показала грудь 4-го размера после операции. Видео

Популярная украинская блогерша София Стужук, недавно сделавшая пластическую операцию, поделилась видео, на котором продемонстрировала, как сейчас выглядит ее грудь. По словам девушки, теперь ей придется менять все белье, так как оно на нее маленькое.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что сейчас у нее сильный отек, который со временем пройдет.

Так, Стужук позировала на камеру в откровенном белье красного и черного цвета, которое подчеркнуло ее пышные формы. Блогерша заявила, что в комментариях ей часто пишут о том, что грудь выглядит искусственно, но, по словам звезды, ей еще нужно долго ходить в бандаже и поэтому "через время все будет по-другому смотреться".

"Я перемерила все свое белье и почти ничего сюда не подошло, но зато смотрите, как красиво", – отметила Стужук.

София Стужук – одна из самых популярных insta-мам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится бьюти-секретами.

Звезда воспитывает троих детей, которых родила в браке с блогером Дмитрием Стужуком.

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