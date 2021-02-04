Украинская блогерша показала, как выглядела до пластики. Фото до и после

Популярная украинская блогерша Марина Манюненко показала, как выглядела до пластики. Она призналась, что прибегала к увеличению губ и коррекции подбородка.

Соответствующий снимок "до и после" знаменитость опубликовала в своих Instagram-сторис. На нем Марину можно увидеть еще с длинными волосами и челкой, а также с минимумом макияжа.

"Чтобы вы не забывали, какая я была без губ и подбородка", – прокомментировала публикацию Манюненко.

Напомним, что Марина Манюненко родом из Кременчуга. На ее блог в соцсети Instagram подписано почти 1,5 миллиона человек. Девушка рассказывает поклонникам о материнстве, отношениях с мужем, а также о своих путешествиях. Кроме того, она часто делится пикантными фото, на которых демонстрирует стройное тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская блогерша Марина Манюненко показала заоблачные цены на еду на Мальдивах.