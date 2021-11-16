Украинка с самым большим размером груди засветила формы в купальнике на видео

Известная украинская plus-size модель, обладательница титула "Самая большая натуральная грудь Украины" Мила Кузнецова порадовала поклонников откровенными кадрами. Девушка позировала в красном купальнике и засветила свои пышные формы.

Соответствующий короткий ролик она опубликовала в социальной сети TikTok. Отметим, что видео насобирало почти 30 тысяч просмотров и более тысячи лайков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах показано, как plus-size модель подбирает телефон с включенной камерой с пола и после этого снимает себя, засветивши пышные формы в красном купальнике. Также на Миле был надет белый халат.

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Свой образ Мила Кузнецова добавила ярким макияжем с акцентом на глаза.

Стоит отметить, что девушка не впервые демонстрирует свою грудь в сети. Мила в каждом образе подчеркивает пышный бюст.

Например, на отдых с друзьями она надела костюм, который подчеркнул ее 13-й размер груди.

А на праздновании Хэллоуина Мила была в образе "Малефисенты", которую сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли.

Также на странице в Instagram модель опубликовала снимок в черном латексном боди, с молнией на груди, которую она расстегнула.

Коротко о знаменитости:

Мила Кузнецова – 32-летняя plus-size модель родом из Киева. Она часто принимает участие в телевизионных проектах и разного рода конкурсах красоты. Из нашумевших – Мила представляла страну на "Miss Universe Plus Size" в 2019 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Мила Кузнецова показала откровенный костюм для празднования Хэллоуина. Также OBOZREVATEL писал о том, что plus-size модель показала пышную фигуру в купальнике, станцевав под популярную песню.