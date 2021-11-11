Украинка с 13-м размером груди восхитила сеть дерзким образом среди ретро-автомобилей. Фото

Обладательница самой натуральной груди в Украине Мила Кузнецова порадовала подписчиков новой откровенной фотосессией. Девушка с 15-м размером груди позировала в майке с глубоким декольте на фоне ретро-автомобилей.

Новыми сексуальными кадрами блоггер и модель поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram. Фанатам Милы понравилась такая идея, поэтому они забросали пост одобрительными отзывами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Между раритетными автомобилями Кузнецова прошлась в джинсах-скинни с разрезами на ногах и ярко-розовом топе. Откровенное декольте модели продемонстрировало особенность, благодаря которой украинка стала известной – пышную грудь.

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На голову Мила надела черную шляпу с цепью, которую ей пришлось придерживать от ветра. Напоследок образ артистки дополнил укороченный джинсовый жакет с цветочным принтом.

Отметим, что Мила не впервые демонстрирует свою грудь в социальных сетях. Почти каждый образ модели демонстрирует ее фигуру и обжимает бюст.

Например, на празднование жуткого Хэллоуина Мила надела белье в стиле "Малефисенты" Анджелины Джоли. Наряд дополнил яркий макияж и рога на голове.

Кратко о звезде:

Мила Кузнецова – блогер, модель плюс-сайз, обладательница самой большой натуральной груди в Украине и титулованная "Мисс мира плюз сайз Королева".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мила Кузнецова в мини-бикини станцевала под популярную песню на отдыхе. Формы блогера обтянул красный купальник.