Угрозы об изнасиловании от коллеги и секс с известными актрисами: через что прошел и как изменился актер-трансгендер Эллиот Пейдж

21 февраля 1987 года, ровно 37 лет назад, в Канаде родилась девочка, которой дали имя Эллен Пейдж. С самого детства она чувствовала дискомфорт в собственном теле. Чтобы хоть как-то его ослабить, Эллен вместо платьев носила джинсы и спортивные костюмы, а длинные волосы сменила на короткую "мальчишескую" стрижку. Ей понадобилось долгих 33 года, чтобы смело заявить на весь мир о своей трансгендерности. Эллен стала Эллиотом, а еще примером для миллионов людей не бояться быть собой.

В честь дня рождения известного голливудского актера OBOZ.UA решил рассказать, через что ему пришлось пройти. В материале мы собрали архивные и свежие фотографии звезды-трансгендера, чтобы проследить, как он изменился.

Детство в "не своем" теле, выдающиеся роли и депрессия

Свою первую роль Эллиот Пейдж, а тогда еще Эллен Пейдж, получил в 10 лет. На съемочной площадке он впервые почувствовал, как это, когда тебе не разрешают быть самим собой. Для роли юной актрисе приходилось носить парик, ведь свои длинные волосы она обрезала, потому что не любила их. Впоследствии режиссеры заставили Эллен снова отрастить длинные косы.

Хотя все детство Эллен было комфортнее в "мальчишеской" одежде, из-за своего нового статуса звезды ей приходилось отказываться от собственных предпочтений, ведь на красной дорожке актрису хотели видеть в платьях и на каблуках, с ярким макияжем и укладкой. Пейдж шла на эти жертвы, однако даже на фото видно, насколько дискомфортно она в этом чувствовала себя.

Будучи подростком, Эллен столкнулась с сексуальными домогательствами со стороны известного режиссера. Об этом Эллиот рассказал спустя много лет в своих мемуарах "Пейджбой". Имя режиссера в книге не называется.

"Его частые сообщения заставляли меня чувствовать себя особенной, как и книги, которые он мне дарил. Он пригласил меня на ужин в Swan on Queen West. Поглаживая мое бедро под столом, он прошептал: "Ты должна сделать ход, я не могу быть первым" , – описывал тот эпизод из своей жизни Эллиот Пейдж.

Наибольшую славу Пейдж принесла роль в фильме "Джуно", за которую актриса была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". В 2010-м она сыграла одну из главных ролей в фантастическом триллере Кристофера Нолана "Начало". А в 2019 году на Netflix вышел сериал "Академия Амбрелла" с Пейдж в одной из главных ролей. Проект впоследствии стал одним из наиболее коммерчески успешных на платформе.

Кстати, во время съемок фильма "Начало" Эллен Пейдж сдружилась с исполнителем главной роли Леонардо Ди Каприо. Вместе они даже ходили на двойное свидание – оскароносный актер познакомил коллегу со своим другом.

"Во время съемок "Начала" к Леонардо приехал друг, и у нас была отличная связь. Питер тепло относился ко всем, глаза сияли заботой. Когда я увидел Лео в следующий раз, я сказал ему, что мне нравится его друг, на что он ответил, что я ему тоже нравлюсь. На наше первое свидание мы пошли в Universal Studios с Лео и его мамой. Мы с Питером сидели рядом на аттракционах, наши бедра едва сталкивались", – вспоминал Пейдж в мемуарах.

Спустя много лет Эллиот Пейдж признается, что примерно в 2006-2011 годах он страдал от сильной депрессии и хронической усталости. Состояние было настолько плохим, что актер даже планировал объявить о завершении карьеры.

Каминг-аут, секс с актрисами, угрозы об изнасиловании

В 2014 году Эллен Пейдж объявила о своей гомосексуальности. На красных дорожках она начала появляться исключительно в мужских классических костюмах, а ее волосы становились все короче.

В 2018-м Пейдж объявляет о женитьбе на танцовщице Эмме Портнер, однако, к сожалению, этот брак был расторгнут уже через 2 года.

На самом же деле, Эллен имела секс с женщинами (причем известными) еще до своего каминг-аута в качестве лесбиянки. В 2007-м, например, у нее был роман со своей коллегой по фильму "Джуно" Оливией Тирлби.

В мемуарах Эллиот Пейдж напишет: "Я был ошеломлен, когда увидел Оливию Тирлби. Мы стояли в ее гостиничном номере. Играла Билли Голлидей. Она собиралась начать готовить обед, когда посмотрела на меня и прямо сказала: "Ты меня очень привлекаешь". Это было… мы начали заниматься сексом. Все время: в ее гостиничном номере, в наших трейлерах на работе, один раз в крохотной отдельной комнате в ресторане".

Кроме того, у Пейдж были отношения со знаменитой актрисой Кейт Мара. По словам звезды, они встречались во время съемок фильма "Люди Икс: Дни прошедшего будущего" в 2014 году.

Самой выдающейся страницей в биографии звезды стал каминг-аут как трансгендера. Тогда, 1 декабря 2020 года, на страницах знаменитости в соцсетях появилось обращение: "Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я – транс, мои местоимения – это "он" или "они", и меня зовут Эллиот. Мне повезло, что я это пишу... Не могу выразить, насколько прекрасно чувство наконец полюбить того, кем я есть. Мне нравится, что я транс. И я люблю то, что я странный... Всем транс-людям, которые каждый день сталкиваются с преследованиями, ненавистью к себе, издевательствами и угрозами насилия, я вижу вас, люблю вас и сделаю все возможное, чтобы изменить этот мир к лучшему".

С этого момента жизнь актера изменилась раз и навсегда. Теперь он Эллиот и откровенно говорит о своей трансгендерности.

"Чего я ожидал, так это то, что будет много поддержки и любви, а еще огромное количество ненависти и трансфобии. Собственно, так и произошло", – комментировал однажды Эллиот.

Непонимания было действительно много, но страшно становилось, когда доходило до реальных угроз. Весной 2022 года на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе актер подвергся нападению на почве трансфобии. Пейдж рассказал в мемуарах, что однажды, когда он направлялся в магазин, его заметил высокий мужчина. Неизвестный начал кричать на актера и говорил, что ему нужен пистолет, чтобы "трахнуть его". Звезду спасли сотрудники магазина, к которым он обратился за помощью.

Еще один неприятный случай произошел, когда Пейдж только сделал каминг-аут как лесбиянка, то есть в 2014 году. Тогда изнасилованием ему угрожал известный коллега. Его имя актер тоже решил оставить в секрете.

Пейдж поделился: "Это была вечеринка в Лос-Анджелесе на мой день рождения. Ко мне подошел мой знакомый актер, который открыто начал проявлять гомофобию. Он угрожал сексуальным насилием. Этот актер заявил, что на самом деле я не являюсь квир-персоной, что этого не существует и я просто боюсь мужчин, после чего он сказал: "Я собираюсь трахнуть тебя, чтобы ты поняла, что ты не гомосексуальна".

Удаление груди и принятие себя

Трансгендерный переход Эллиота Пейджа сопровождался операцией по удалению груди. Сам актер впоследствии признался, что это было для него "величайшим счастьем" и "спасло его жизнь".

После удаления груди Пейдж наконец-то полностью принял и полюбил себя. А в одном из интервью Опре Уинфри он сказал: "Когда выходишь из душа с полотенцем на поясе, смотришь на себя в зеркало, и такой: "Вот я". И нет ощущения паники".

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