У Кары Делевинь есть тайный дом 'для взрослых': как он выглядит изнутри. Фото

Модель Кара Делевинь показала свой тайный дом "для взрослых", в котором есть вагинальный туннель. Он имеет окрашенную розовую панель и ведет прямо в большую комнату.

Также туннель украшен перьями и имеет мягкую дверь. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что дом "для взрослых" модели имеет гигантскую яму с маленькими мячами, большой шкаф для костюмов, бильярдный стол и комнату для игры в покер.

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Также в особняке Делевинь есть удобный диван, красивая люстра и множество различных растений. Отмечается, что самая любимая вещь в доме модели – это светильник, который ей напоминает о поездке в Англию.

Кроме того, в жилье знаменитости есть большое пианино за 20 тысяч долларов. На территории – просторный сад, бассейн, шезлонги, деревья.

В одной из больших комнат дома также есть подушки в виде влагалища и двухъярусная кровать с пледами от Christian Dior.

Коротко о знаменитости:

Кара Делевинь – британская модель и актриса. Одна из "стильных людей фешн-индустрии в возрасте до 45 лет", по мнению американской версии журнала Vogue.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кара Делевинь, которая является пансексуальным человеком, заявила, что страдала от депрессии и ей было стыдно и трудно принять себя.