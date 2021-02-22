Цимбалюк показал голый торс и удивил поклонников. Фото

Украинский актер и участник проекта "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк поделился с поклонниками снимками, на которых продемонстрировал свой обнаженный торс.

Фанаты оценили фигуру знаменитости. Соответствующие кадры он опубликовал на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, актер предстал перед подписчиками в сети в джинсах черного цвета и с голым торсом. Отметим, что на теле Цимбалюка есть несколько символических татуировок.

"Хочу удивить вас какой-то фотосессией. Есть уже пару мыслей по этому поводу, но удовольствием выслушаю ваши предложения... Так в каком образе вы бы хотели меня увидеть?" – подписал снимки кинозвезда.

Поклонники остались в восторге от фото Цимбалюка и засыпали его приятными комментариями.

"Как красиво выглядит от физических тренировок тело мужчины!", "Очень красивый", "Вау! Ну просто Аполлон! Что красавец, что талантливый человек, просто восхищаюсь вами", – пишут люди в сети.

Напомним, Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Цимбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине. Такой романтичный поступок артист совершил во время третьего эфира шоу "Танці з зірками".

Позже Цимбалюк снялся в красивой фотосессии со своей возлюбленной Тиной Антоненко. В сети пару засыпали комплиментами.

Кроме того, актер поделился с поклонниками видео, на котором показал, как отдохнул на популярном курорте Буковель. Кинозвезда также продемонстрировал, как катается на лыжах.