Цибульская снялась без белья, украсив фото виноградом

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с поклонниками снимком, на котором показала себя в пикантном и откровенном свете.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр артистки и засыпали ее комплиментами.

Так, Цибульская позировала на камеру полностью обнаженной, одной рукой прикрыв грудь, а другой – держа спелую гроздь винограда. Кроме того, звезда дополнила свой образ небольшими стильными сережками, а также сделала легкий дневной макияж на лице.

"Виноград в мифологии – символ радости и красоты жизни. По легенде, первую лозу посадил Ной. Поливал кровью льва, обезьяны и свиньи. Поэтому, когда женщина выпивает бокал – становится похожа на львицу, два – на обезьяну, три – на свинью", – подписала снимок певица.

Пользователи сети оценили обнаженное фото Цибульской и подчеркнули, что она выглядит замечательно.

"Красивое фото", "Оля, ты богиня!", "Огонь-женщина", "Ты красотка", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Оля Цибульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен.

13 ноября 2020 года Цибульская презентовала дебютный альбом "По барабану". В пластинку вошло 6 треков. Сам альбом певица назвала своим музыкальным дневником и объяснила его название как позицию относительно критики окружающих и собственных страхов.

Также артистка представила одноименный сингл альбома в суперфинале проекта "Танці з зірками " на телеканале "1+1".

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