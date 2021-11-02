Целлюлит и жировые складки: блоггер-миллионник показала себя без фотошопа. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Папарацци
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Целлюлит и жировые складки: блоггер-миллионник показала себя без фотошопа. Фото

31-летняя австралийская блогер Карина Ирби, на которую подписаны более 1 миллиона человек, показала фигуру без грамма фотошопа. Модель позирует в крошечном бикини.

Соответствующее фото она показала на личной странице в Instagram. Блогер не стесняется показывать свои пышные формы, не гладкую кожу и изъяны тела поклонникам, а наоборот призывает любить себя (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В своем блоге австралийка рассказывает о том, как происходили изменения в ее теле на протяжении последних лет.

По ее словам, она долго морила себя голодом, ради тонкой талии и маленького веса. В какой-то момент девушка едва не довела себя до анорексии.

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Карина Ирби до и после изменения в весе.

Но вскоре поняла, что это не то, чего она хочет и ее здоровье ухудшается.

Карина Ирби показала пример позирования.
Карина Ирби демонстрирует жировые складки на животе.

С тех пор, Карина обрела пышные формы и говорит, что она счастлива. Теперь она приняла себя и не боится выглядеть неидеально, показывая себя "настоящей" перед подписчиками.

Карина Ирби показала складки на животе.
Карина Ирби демонстрирует пышные формы.

Она добавила, что многие даже завидуют пышным формам блогера. Но, есть те, кто пишут ей о лишних килограммах, что ей стоит заняться спортом и следить за питанием. В ответ Карина отвечает, что "они не должны указывать ей, нужно ли менять вес, отказываться от глютена, становится веганом, посещать спортзал".

Карина Ирби показала бедра.
Карина Ирби показала свой животик.

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