Целлюлит и жировые складки: блоггер-миллионник показала себя без фотошопа. Фото

31-летняя австралийская блогер Карина Ирби, на которую подписаны более 1 миллиона человек, показала фигуру без грамма фотошопа. Модель позирует в крошечном бикини.

Соответствующее фото она показала на личной странице в Instagram. Блогер не стесняется показывать свои пышные формы, не гладкую кожу и изъяны тела поклонникам, а наоборот призывает любить себя (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В своем блоге австралийка рассказывает о том, как происходили изменения в ее теле на протяжении последних лет.

По ее словам, она долго морила себя голодом, ради тонкой талии и маленького веса. В какой-то момент девушка едва не довела себя до анорексии.

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Но вскоре поняла, что это не то, чего она хочет и ее здоровье ухудшается.

С тех пор, Карина обрела пышные формы и говорит, что она счастлива. Теперь она приняла себя и не боится выглядеть неидеально, показывая себя "настоящей" перед подписчиками.

Она добавила, что многие даже завидуют пышным формам блогера. Но, есть те, кто пишут ей о лишних килограммах, что ей стоит заняться спортом и следить за питанием. В ответ Карина отвечает, что "они не должны указывать ей, нужно ли менять вес, отказываться от глютена, становится веганом, посещать спортзал".

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