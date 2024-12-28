Трижды попала в Книгу рекордов Гиннеса: как выглядит самая татуированная женщина на Земле. Фото

Ветеран армии США, 36-летняя Эсперанс Люминеска Фуэрзина трижды стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, получив "титул" самой татуированной женщины с наибольшим количеством модификаций, ведь 99,98% ее тела покрыты чернилами. По словам американки, ее тело представляет собой подвижное полотно, отражающее "превращение тьмы в красоту".

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Татуировки женщины расположены на ее языке, деснах, глазных яблоках и даже гениталиях. "Думаю, очевидно, что я не пытаюсь соблюдать традиционные стандарты красоты, и это может быть как освобождением, так и чем-то, чего многие люди не понимают и могут негативно относиться к этому", – сказала Эсперанс в разговоре с представителями Книги рекордов Гиннеса.

Но на тату рекордсменка не остановилась. Она также может похвастаться 89 модификациями, среди которых 15 подкожных имплантатов, раздвоенный язык, удаление сосков и 18 генитальных пирсингов. Отсутствие страха перед интенсивными изменениями в самых щекотливых частях тела помогло Эсперанс обойти своих предшественников-рекордсменов.

Ветеран с небольшим отрывом опередила предыдущую наиболее татуированную женщину, Шарлотту Гуттенберг, тело которой было покрыто 98,7%. Тем не менее, американка легко побила рекорд по модификации тела. Предыдущий рекорд в 40 татуировок стоял непобитым с 2012 года.

Любовь Эсперанс к чернилам началась в 21-летнем возрасте, когда она сделала свою первую татуировку: символ на бедре, связанный с бывшим любимым, который она вскоре скрыла. Женщина перешла к модификации тела лишь спустя несколько лет, начав с раздвоенного языка. По ее словам, она в большинстве своем создает собственные рисунки, но часто позволяет своим доверенным тату-мастерам выплеснуть творческую энергию, используя тело как полотно для рисования.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как самая низкая женщина в мире побила еще один рекорд в свой день рождения. Подробности – в нашем материале.

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