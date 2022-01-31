Трансгендер-жертва жестокого ритуала, которая покрыла 90% тела тату, показала себя до преображения

Трансгендерная женщина Никки Чу из Швейцарии, которая в юном возрасте была жестоко избита и обожжена группой парней, покрыла 90% тела татуировками, чтобы скрыть шрамы от пыток. Теперь она показала, какой была до того, как разрисовала себя.

Как сообщает Daily Star, Чу чуть не погиб при поступлении в университет из-за действий девяти мужчин за членство в университетском братстве на Филиппинах. В тот момент она была парнем.

"В этом ритуале я чуть не умерла. Они думали, что я не натурал, и встречаюсь с женщиной, что усугубляло положение других мужчин в братстве, которым она нравилась. Меня били и пинали снова и снова. А потом бросили монету в древесный уголь, пока она не стала красной, уложили меня и бросили монету мне на грудь. Это было просто невыносимо. Повреждения были очень серьезными, мои ноги и бедра были разорваны. Мне понадобились десятки швов", – вспоминает женщина-транс.

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На татуировки она решилась потому, что пластические хирурги были не в силах исправить ситуацию и заявили, что шрамы после вмешательства будут еще хуже.

"Когда я смотрю на старые фотографии, я не могу поверить, что сидела или лежала на татуировочном кресле целый год", – призналась Чу.

Первой ее татуировкой был феникс на груди. На данный момент это уже боди, символизирующее японскую преступную организацию "Якудза".

"Делать татуировку нижней части ягодиц было очень больно. Губы были в крови, а с грудной клеткой у меня были проблемы. Это все довольно болезненно", – добавила Чу, которая восхищается своей трансформацией, а вот окружение – напротив.

На операцию по феминизации подтяжкой лица, имплантацией подбородка, подтяжкой носа, липосакцией и имплантацией груди и ягодиц Чу пошла в 49 лет потому, что была геем, который в течение 14 лет встречался с филиппинцем.

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