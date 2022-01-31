Трансгендер-жертва жестокого ритуала, которая покрыла 90% тела тату, показала себя до преображения

Ульяна Виноградова
Папарацци
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Трансгендер-жертва жестокого ритуала, которая покрыла 90% тела тату, показала себя до преображения

Трансгендерная женщина Никки Чу из Швейцарии, которая в юном возрасте была жестоко избита и обожжена группой парней, покрыла 90% тела татуировками, чтобы скрыть шрамы от пыток. Теперь она показала, какой была до того, как разрисовала себя.

Как сообщает Daily Star, Чу чуть не погиб при поступлении в университет из-за действий девяти мужчин за членство в университетском братстве на Филиппинах. В тот момент она была парнем.

Никки Чу провела много времени в тату-салонах.

"В этом ритуале я чуть не умерла. Они думали, что я не натурал, и встречаюсь с женщиной, что усугубляло положение других мужчин в братстве, которым она нравилась. Меня били и пинали снова и снова. А потом бросили монету в древесный уголь, пока она не стала красной, уложили меня и бросили монету мне на грудь. Это было просто невыносимо. Повреждения были очень серьезными, мои ноги и бедра были разорваны. Мне понадобились десятки швов", – вспоминает женщина-транс.

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Никки Чу до и после операции по феминизации.

На татуировки она решилась потому, что пластические хирурги были не в силах исправить ситуацию и заявили, что шрамы после вмешательства будут еще хуже.

Никки Чу покрыла свое тело тату из-за шрамов.

"Когда я смотрю на старые фотографии, я не могу поверить, что сидела или лежала на татуировочном кресле целый год", – призналась Чу.

Никки Чу до операции по феминизации.

Первой ее татуировкой был феникс на груди. На данный момент это уже боди, символизирующее японскую преступную организацию "Якудза".

"Делать татуировку нижней части ягодиц было очень больно. Губы были в крови, а с грудной клеткой у меня были проблемы. Это все довольно болезненно", – добавила Чу, которая восхищается своей трансформацией, а вот окружение – напротив.

Никки Чу была подвержена страшным пыткам.

На операцию по феминизации подтяжкой лица, имплантацией подбородка, подтяжкой носа, липосакцией и имплантацией груди и ягодиц Чу пошла в 49 лет потому, что была геем, который в течение 14 лет встречался с филиппинцем.

Никки Чу довольна своей внешностью.

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